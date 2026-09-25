منصة حكومة دبي تجمع 34 جهة حكومية في "رؤية 2026" للتوظيف

دبي في 25 سبتمبر/ وام / تشارك دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2026"، الذي يقام خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي، عبر منصة حكومة دبي التي تشرف الدائرة على تنظيمها، وتجمع 34 جهة حكومية.

وتوفر المنصة للباحثين عن عمل والخريجين والطلبة الإماراتيين فرصة للتواصل المباشر مع ممثلي الجهات الحكومية المشاركة، والتعرف إلى الفرص الوظيفية والتخصصات المطلوبة، إلى جانب المهارات والكفاءات التي تواكب متطلبات سوق العمل والتحولات المتسارعة في بيئة العمل.

وأكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي : نركز على بناء منظومة للمواهب قادرة على استباق التحولات في سوق العمل وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور، من خلال تنمية المهارات النوعية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب تطور الأدوار الحكومية ومتطلبات المرحلة المقبلة وتمثل مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف “رؤية 2026” امتداداً لهذا التوجه.

ودعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى التسجيل المسبق وإنشاء أو تحديث ملفاتهم المهنية وسيرهم الذاتية عبر منصة "وظائف دبي" قبل زيارة المعرض، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجهات الحكومية المشاركة.