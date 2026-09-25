منتدى مستقبل الصناعات الغذائية بدبي يستعد لإطلاق "الدليل الوطني للأغذية"

دبي في 25 سبتمبر / وام / يشهد "منتدى مستقبل الصناعات الغذائية" في دورته الثامنة، التي تنطلق في مركز مؤتمرات فندق لو ميريديان دبي يومي 29 و30 سبتمبر الجاري برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، إطلاق "الدليل الوطني للأغذية" وبرنامج "رواد المستقبل"، في خطوة إستراتيجية تستهدف توحيد معايير منظومة الغذاء، ودعم سلاسل التوريد ورواد الأعمال، بما يعزز ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

ويجمع المنتدى، الذي ينظمه "تجمّع الإمارات للغذاء" و"مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات"، صناع القرار من مختلف قطاعات سلسلة القيمة الغذائية في الدولة، حيث تركز نسخة هذا العام على الشراكات وتكنولوجيا الغذاء وابتكارات سلاسل التوريد التي تعزز المرونة الغذائية وترسخ مقومات الأمن الغذائي على المدى البعيد.

وخلال الحدث، سيعلن "تجمع الإمارات للغذاء"، بالشراكة مع منظمة "GS1"، عن "الدليل الوطني للأغذية"، وذلك دعما لفاعلية توحيد المعايير وتتبع المنتجات والتعاون المشترك على مستوى منظومة الغذاء في دولة الإمارات ككل.

كما سيشهد المنتدى الإعلان عن مجموعة من المبادرات والشراكات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، ومنها شراكة إستراتيجية بين التجمّع و"مجرى" (الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية) لدعم صغار المنتجين وتمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم.

وتشهد نسخة هذا العام أيضا إطلاق برنامج "رواد المستقبل" بدعم من شركة "نستله"، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، و"مجرى"، و"تجمّع الإمارات للغذاء"، بهدف تمكين رواد الأعمال الناشئين في قطاع الغذاء من خلال برامج التوجيه والتدريب وفرص الوصول إلى الأسواق، بما يدعمهم في إطلاق مشاريعهم وتنميتها، ويُختتم البرنامج بتقديم "جائزة بطل التجمع" التي تحتفي بالأفراد والشركات الذين يسهمون في نمو قطاع الصناعات الغذائية في الدولة وتعزيز قدرته التنافسية.

وأكد صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، أنه في ضوء النمو السكاني وتطورات التجارة وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية، تعد الإمكانات المحلية القوية وسلاسل التوريد الأكثر ترابطا عاملا محوريا في تعزيز المرونة الوطنية والمساهمة في تحقيق الازدهار واستدامته.

وأوضح أن المبادرات المعلنة في المنتدى، بدءا من البنية التحتية الرقمية وأدوات تتبع المنتجات وصولا إلى الشراكات الداعمة لرواد الأعمال، تعكس التزام دولة الإمارات ببناء نظام غذائي أكثر إنتاجية ومرونة وجاهزية للمستقبل.

ويقدم المنتدى من قبل "وادي تكنولوجيا الغذاء" بالشراكة مع "دبي للاقتصاد والسياحة"، بينما تشمل قائمة الشركاء المؤسسين كلا من "نستله" و"إفكو"، والشركاء البلاتينيين كلا من "بيبسيكو"، و"الإسلامي"، و"تيلدا"، و"المراعي".

ويتولى "مركز أبوظبي للأغذية" دور الشريك في مجال سلاسل التوريد، وتقوم "موانئ دبي العالمية" بدور شريك تمكين التجارة، إلى جانب الشركاء الإستراتيجيين: "مجرى"، والمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء "نعمة"، و"ICCA"، و"آبكو" الشريك الاستراتيجي للاتصال.

ويتضمّن البرنامج، على مدار يومين، جلسات وزارية، وحلقات نقاش فنية، وحوارات بين الرؤساء التنفيذيين، واجتماعات لأصحاب المصلحة، مُخصّصة لتحويل الحوار إلى تعاون ونتائج ملموسة، مما يعزز دور دولة الإمارات كشريك موثوق به في النظام الغذائي العالمي.