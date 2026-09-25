مهرجان كلباء للجاشع والسحناه يجذب 4 آلاف زائر في يومه الأول

كلباء في 25 سبتمبر/ وام / شهدت فعاليات "مهرجان كلباء للجاشع والسحناه"، الحدث التراثي والاقتصادي والمجتمعي الأول من نوعه في المنطقة، والذي تنظمه غرفة الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء، نحو 4 آلاف زائر، بيومه الأول في مؤشر على الاهتمام المجتمعي بالموروث البحري والمنتجات التقليدية التي يقدمها المهرجان.

يشارك في المهرجان أكثر من 85 أسرة منتجة متخصصة في إعداد الأكلات والمنتجات البحرية التقليدية، إلى جانب أجنحة 10 جهات ومؤسسات حكومية و6 شركات ومصانع متخصصة في الصيد والإنتاج البحري.

افتتح المهرجان سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة المستشار الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات بالشارقة "مبادرة"، بحضور سعادة حليمة العويس، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة علي أحمد علي أبو غازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، وسعادة سلطان محمد بن هويدن الكتبي، رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، وسعادة وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة الدكتور أحمد سعيد المزروعي، مدير بلدية مدينة كلباء، وعدد من المسؤولين.

وتضمن حفل الافتتاح فقرات تراثية شعبية عكست عراقة الموروث البحري والثقافي لمدينة كلباء، إلى جانب تكريم عدد من المؤسسات المشاركة وكبار الصيادين، تقديراً لإسهاماتهم في الحفاظ على الموروث البحري ونقله إلى الأجيال القادمة، كما شهد المهرجان في يومه الأول إقبالاً لافتاً من الزوار، حيث استقطب نحو 4 آلاف زائر، في مؤشر على الاهتمام المجتمعي بالموروث البحري والمنتجات التقليدية التي يقدمها المهرجان.

وعقب الحفل تجول الحضور في أروقة المهرجان، الذي أقيم على مساحة عرض مغطاة تمتد على 4800 متر مربع، واطلعوا على قسم الأسر المنتجة ومعروضاتها من الأكلات والمنتجات البحرية التقليدية، إلى جانب أجنحة الجهات والمؤسسات الحكومية فضلاً عن منصات الشركات والمصانع الوطنية المتخصصة في معدات الصيد الحديثة وصناعة وتجهيز الأسماك.

وتستمر أنشطة المهرجان برعاية إعلامية من "قناة الشرقية من كلباء" على مدى أربعة أيام في حي السمر بضاحية الغيل بمدينة كلباء حتى 27 سبتمبر الحالي، احتفاءً بعراقة الموروث البحري والغذائي لأهل الساحل الشرقي ودعماً لاستدامة الصناعات التقليدية وتحويلها إلى روافد اقتصادية وسياحية واعدة، ويشتمل على منصات لعرض قوارب وتقنيات الصيد الحديثة ومساحات ترفيهية وتعليمية ملائمة لجميع أفراد العائلة.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن إطلاق المهرجان الجديد يمثل محطة نوعية في خطط الغرفة الرامية إلى مواصلة تنشيط الحركة التجارية والسياحية في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، لا سيما في المنطقة الشرقية التي تشهد زخماً تنموياً شاملاً بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى نهجاً متفرداً يرتكز على جعل التراث الوطني رصيداً حياً ومصدراً مستداماً للتنمية وبناء المستقبل.

وأشار إلى أهمية التكامل بين تنمية مجتمع الأعمال وصون الهوية الوطنية، وتحويل الحرف والصناعات التقليدية إلى نشاط اقتصادي منتج ومستدام يسهم بفاعلية في الناتج المحلي، وتمكين الأسر المنتجة ورواد الأعمال وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالاعتماد على الموارد البحرية المحلية، لافتاً إلى أهمية الشراكة وتكامل الجهود المؤسسية لإبراز المكانة السياحية والثقافية لمدينة كلباء، وجعلها مقصداً رائداً للفعاليات المتخصصة التي تخدم مجتمع الأعمال المحلي وتوفر فرصاً واعدة للشباب.

وأكد سعادة علي أحمد علي أبو غازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، أن انطلاق الدورة الأولى من مهرجان كلباء للجاشع والسحناه يشكّل إضافة نوعية إلى المشهد التراثي في مدينة كلباء، التي تتميز بإرث بحري عريق، مشيرًا إلى أن المهرجان يمثل مناسبة للاحتفاء بجانب أصيل من الموروث البحري والغذائي الإماراتي، وتعريف الأجيال الجديدة بمعارف وخبرات أهل الساحل التي توارثوها عبر الأجيال.