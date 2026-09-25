مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تطور مهارات 25 موظفاً في الذكاء الاصطناعي

الفجيرة في 25 سبتمبر/ وام / نفذت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بالتعاون مع جامعة الفجيرة، برنامجها السنوي "بناء القدرات"، الذي استهدف 25 موظفاً من مختلف الإدارات والأقسام، بهدف تطوير الكفاءات الوظيفية وتعزيز المهارات الرقمية والقيادية والاتصالية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ومواكبة متطلبات العمل الحكومي الحديث.

وتضمن البرنامج مجموعة من المحاور التدريبية المتخصصة، شملت تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في العمل الحكومي، وقيادة الحكومة الحديثة، وإستراتيجية الاتصال المتكاملة، بما يسهم في تمكين الموظفين من توظيف التقنيات الحديثة والبيانات في تطوير أساليب العمل، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز جودة وكفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن تطوير رأس المال البشري يمثل أحد المرتكزات الأساسية في خطط المؤسسة، مشيراً إلى أن برنامج "بناء القدرات" يأتي في إطار حرص المؤسسة على توفير فرص تدريب وتطوير مستمرة تسهم في تعزيز جاهزية الموظفين وتزويدهم بالمهارات والمعارف المرتبطة بمتطلبات العمل الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن التعاون مع جامعة الفجيرة يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية في تبادل الخبرات والاستفادة من المعارف والتخصصات العلمية في تطوير الكفاءات الوطنية، بما يدعم بناء كوادر قادرة على مواكبة التحولات الرقمية والتقنيات الحديثة، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التطوير والتميز المؤسسي.