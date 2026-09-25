جمعية الإمارات للخيول العربية تختتم ملتقى صناعة السروج

أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام / اختتمت جمعية الإمارات للخيول العربية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، ملتقى صناعة السروج العربية، الذي استمر أربعة أيام، في إطار جهودها الرامية إلى صون الموروث الثقافي المرتبط بالخيول العربية، والمحافظة على الحرف التراثية الأصيلة، وتعزيز استدامتها عبر نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة.

وشهد الملتقى مشاركة عدد من المهتمين بالفروسية والتراث، وتضمن برنامجاً علمياً وتطبيقياً تناول أسس صناعة السروج العربية ومكوناتها التقليدية، واستعرض تاريخ هذه الحرفة العريقة ودورها في منظومة الفروسية العربية، إلى جانب تدريب عملي أتاح للمشاركين التعرف إلى مراحل التصنيع، والأدوات المستخدمة، وأبرز التقنيات التقليدية المعتمدة في هذه الصناعة.

وقدم جلسات الملتقى خبراء متخصصون في صناعة السروج، مستعرضين خبراتهم العملية وأدق تفاصيل هذه الحرفة التراثية، بما أسهم في إثراء المحتوى المعرفي والتطبيقي، وتعزيز مهارات المشاركين، وترسيخ الوعي بأهمية المحافظة على المهن التقليدية المرتبطة بالخيول العربية.

وفي ختام الملتقى، كرمت جمعية الإمارات للخيول العربية المشاركين بمنحهم شهادات مشاركة، تقديراً لالتزامهم وتفاعلهم مع البرنامج، مؤكدة أن تنظيم هذا الملتقى يمثل باكورة سلسلة من المبادرات والبرامج التخصصية التي تعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، دعماً لجهود الحفاظ على الموروث المرتبط بالخيول العربية، وترسيخ مكانته بوصفه جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والإرث الحضاري لدولة الإمارات.