الأولمبياد الخاص الإماراتي يحصد 54 ميدالية في الألعاب الإقليمية بالقاهرة

القاهرة في 25 سبتمبر/ وام / اختتمت بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي أمس مشاركتها في منافسات القاهرة ضمن النسخة العاشرة من الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحصد 54 ميدالية، بواقع 21 ميدالية ذهبية و17 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية، في حصيلة تعكس جاهزية اللاعبين وإصرارهم وقدرتهم على المنافسة.

وشارك لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في أربع رياضات هي الجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، والقوة البدنية، والفروسية، ضمن بعثة ضمت 28 عضواً، بينهم 15 لاعباً، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية، في مشاركة حملت روح الفريق والفخر بتمثيل دولة الإمارات على الساحة الإقليمية.

وجاءت المشاركة في ألعاب القاهرة 2026 ضمن النموذج التنظيمي الجديد للنسخة العاشرة من الألعاب الإقليمية، الذي اعتمدته الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقوم على توزيع منافسات الألعاب على عدد من الدول والمدن العربية على مدار العام، بدلاً من إقامتها في مدينة واحدة كل أربع سنوات.

واستضافت القاهرة المحطة الثانية من منافسات النسخة الحالية بعد سوسة في تونس، على أن تستضيف سلطنة عمان المحطة المقبلة ضمن هذا النموذج الجديد.

وتشكل النسخة العاشرة من الألعاب الإقليمية محطة مهمة ضمن روزنامة المشاركات الخارجية للأولمبياد الخاص الإماراتي، وفي إطار الاستعدادات الممتدة نحو الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، المقرر إقامتها في سانتياغو، تشيلي، عام 2027.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: نفخر بما حققه لاعبونا في منافسات القاهرة، وبما يواصلون إثباته من تميز نوعي في عدد من الرياضات، وفي مقدمتها الجمباز الفني والجمباز الإيقاعي والفروسية والقوة البدنية، وقد أكدت نتائجهم، مسابقة تلو الأخرى، تطور مستوياتهم وقدرتهم على المنافسة، وهو ما انعكس في حصد 24 ميدالية ملونة، حيث تظهر هذه النتائج نجاح نهجنا في بناء خبرات اللاعبين عبر المشاركات الإقليمية والدولية، وإتاحة الفرصة أمامهم لخوض تجارب تنافسية متنوعة.

وحول المشاركة في الألعاب، قال محمد زبير الشامسي، لاعب الفروسية في الأولمبياد الخاص الإماراتي الذي حقق ثلاث ميداليات ذهبية: سعيد للغاية بالفوز بثلاث ميداليات ذهبية وتمثيل دولة الإمارات، مشيرا إلى أن التدريبات والاستعدادات التي سبقت المشاركة ساعدته على دخول المنافسات بثقة كبيرة وتقديم أفضل أداء.