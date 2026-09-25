الإمارات الأقوى هجوميا.. و9 أهداف حصيلة الجولة الأولى في "خليجي 27"

جدة في 25 سبتمبر/ وام / تصدر منتخب الإمارات المشهد في الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية، ليعتلي قائمة المنتخبات الأقوى هجوميا إثر فوزه العريض على نظيره اليمني برباعية نظيفة.

وأسفرت منافسات الجولة الافتتاحية إجمالا عن تسجيل 9 أهداف خلال 4 مباريات، بمتوسط بلغ 2.25 هدف في المباراة الواحدة، حيث انتهت ثلاث مواجهات بالانتصار مقابل تعادل وحيد، مع نجاح ثلاثة منتخبات، من بينها الإمارات، في الحفاظ على نظافة شباكها.

وفي قائمة التسجيل، تلا المنتخب الإماراتي نظيره القطري بهدفين، في حين اكتفت منتخبات السعودية والعراق وعمان بتسجيل هدف واحد لكل منها، وغابت الأهداف عن منتخبات الكويت والبحرين واليمن.

وحصد المنتخب الإماراتي إثر هذه النتيجة صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب القطري الوصيف، بينما جاء منتخبا البحرين واليمن بلا نقاط.

وفي المجموعة الأولى، يتصدر المنتخب السعودي الترتيب برصيد 3 نقاط، يليه منتخبا العراق وعمان بنقطة واحدة لكل منهما، في حين حل المنتخب الكويتي رابعا دون رصيد من النقاط.

وأفرزت الجولة جملة من المؤشرات الإحصائية البارزة، حيث حقق المنتخب الإماراتي النتيجة الأكبر، واعتلى لاعبه نيكولاس خيمينيز صدارة الهدافين بهدفين في شباك اليمن.

وسجل العراقي محمد قاسم أول أهداف البطولة في شباك عمان، في حين شهدت الجولة تسجيل هدفين عكسيين؛ الأول عبر الكويتي يوسف الحقان بالخطأ في مرماه أمام السعودية، والثاني عبر اليمني نادر سهل لصالح الإمارات، كما شهدت مواجهة قطر والبحرين إشهار بطاقتين حمراوين لكل من القطري أحمد فتحي والبحريني عباس العصفور.

وتستأنف منافسات البطولة في جولتها الثانية غدا السبت بمواجهتين تجمعان الكويت مع العراق، والسعودية مع عمان، في حين يشهد يوم الأحد لقاء اليمن مع قطر، والإمارات مع البحرين، تمهيدا لختام دور المجموعات يومي 29 و30 سبتمبر الجاري.