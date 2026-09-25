فيلم "ويبقى الأمل" لمجلس الشؤون الإنسانية الدولية يفوز بجائزة "كان للإعلام 2026"

باريس في 25 سبتمبر/وام/ فاز الفيلم الوثائقي "ويبقى الأمل" من إنتاج مجلس الشؤون الإنسانية الدولية بجائزة "كان للإعلام المؤسسي والتلفزيوني 2026" عن فئة الأفلام الوثائقية الرقمية، وذلك خلال فعاليات حفل تكريم الفائزين بالجائزة لهذه السنة، والمنعقدة على مدار يومي (23-24 سبتمبر الجاري) في مدينة كان بفرنسا.

وتسلم الجائزة عن مجلس الشؤون الإنسانية الدولية سعادة محمد جلال الريسي، رئيس اللجنة الإعلامية في مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، حيث شهد الفيلم تفاعلاً جماهيراً واسعاً في مختلف قارات العالم، نظير ما نقله من لحظات واقعية من معاناة المدنيين في قطاع غزة خلال العاميين الماضيين، وذلك عبر تجسيد قصص إنسانية مؤثرة لأشخاص عاشوا ظروفًا قاسية ثم بدأت حياتهم تتغير مع عودة الأمل بفضل الجهود والمساعدات الإغاثية التي قدّمتها دولة الإمارات إلى الأشقاء الفلسطينين.

وكرس الفيلم قيم التضامن الإنساني والمسؤولية الأخلاقية كقيم أساسية في مد يد العون وتقديم المساعدة لمختلف المجتمعات والشعوب التي تواجه الكوارث والأزمات والحروب والصراعات، ونقل قصص الإنسان إلى العالم من منظور بصري مؤثر يعكس الواقع ويجسد الأمل.

كما ينطلق الفيلم من الرسالة الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات نحو التضامن الإنساني والتخفيف من المعاناة لضمان التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار من جهة، ونقل الواقع الإنساني عبر الدراما السينمائية كأداة فاعلة ومؤثرة تخاطب العقول والوجدان وتنقل قصص الأمل والتغلب على التحديات لتبقى خالدةً في الأذهان من جهة أخرى، إلى جانب تعبير الفيلم عن قيم التآزر والتعاون والتعاضد والتضامن كقيم إنسانية جوهرية تحمل رسالة أمل وسلام.

تجدر الإشارة إلى أن الفيلم الوثائقي "ويبقى الأمل" عُرض في شهر أكتوبر 2025 في الدورة الثامنة من "مهرجان الجونة السينمائي" بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وشهد تفاعلاً جماهيراً واسعاً، وإشادة من المخرجين والفنانين والمختصين.