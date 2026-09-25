خالد بن محمد بن زايد يستقبل رئيس محاكم أبوظبي العالمي

أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام/ استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اللورد باتريك هودج، رئيس محاكم أبوظبي العالمي، التابعة للمنطقة المالية الحرة في جزيرتي المارية والريم بأبوظبي والتي تختص في فض النزاعات المدنية والتجارية والعمالية.

وأكد سموّه خلال اللقاء، أهمية مواصلة تبني أحدث الحلول التقنية للارتقاء بكفاءة منظومة العمل القضائي لمحاكم أبوظبي العالمي وفاعليتها، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويدعم تنافسية أبوظبي مركزاً دولياً للمال والأعمال ويرسخ بيئة استثمارية مثالية تلبي احتياجات الشركات والمستثمرين وتحفز على النمو والابتكار.

حضر اللقاء معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي.