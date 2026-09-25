"كيو موبيليتي" شريك إستراتيجي لـ "ليفكس 2026"

أبوظبي في 25 سبتمبر /وام/ أعلنت "كيو موبيليتي"، مشاركتها كشريك إستراتيجي في النسخة الافتتاحية من معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026"، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، ويجمع قادة القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين والخبراء والمبتكرين من أنحاء العالم لاستكشاف مستقبل المدن وتعزيز جودة الحياة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام "كيو موبيليتي" بدعم المنصات العالمية التي تعزّز التعاون بين القطاعات المعنية بتطوير المدن، وترسّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار الحضري والتنمية المستدامة، كما تنسجم مع النهج التنموي للإمارة، الذي يضع الإنسان وجودة حياته في صميم التخطيط للمستقبل، ويربط الاستثمار في البنية التحتية بتمكين الأفراد والمجتمعات من الازدهار.

وتستعرض "كيو موبيليتي"، من خلال مشاركتها في "ليفكس 2026"، رؤيتها لدور التنقل في تعزيز جودة الحياة، انطلاقاً من خبرتها في إدارة وتطوير منظومات التنقل والمواقف والتعرفة المرورية، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات والحلول الرقمية لتقديم تجربة أكثر سهولة وكفاءة وتكاملاً، كما تسلط الضوء على أهمية تطوير منظومات تنقل تتمحور حول الإنسان وتواكب النمو الحضري المتسارع وتدعم بناء مدن أكثر ترابطاً واستدامة.

وقال محمد كرمستجي، الرئيس التنفيذي لشركة "كيو موبيليتي"، إن مشاركة الشركة كشريك إستراتيجي في "ليفكس 2026" تعد فرصة للإسهام في حوار أوسع حول مستقبل المدن ودور التنقل في دعم جودة الحياة، معربا عن تطلعه إلى تبادل الخبرات مع الشركاء من القطاعات المختلفة، وتحويل الأفكار والرؤى إلى مبادرات عملية وحلول متكاملة تسهم في تطوير منظومات تنقل أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة.

وستوقّع "كيو موبيليتي"، خلال المعرض، عدداً من مذكرات التفاهم مع جهات وشركاء من القطاعات المختلفة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير مبادرات مشتركة في مجالات التنقل الذكي والتحول الرقمي والخدمات الحضرية.