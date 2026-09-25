الفجيرة للمعلومات تنفذ تمرينا سيبرانيا

الفجيرة في 25 سبتمبر/ وام/ نفّذ مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، بالتعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أول تمرين سيبراني من نوع المحاكاة المكتبية (TTX)، بهدف رفع جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع الحوادث السيبرانية وضمان استمرارية الخدمات.

واستند التمرين إلى سيناريو افتراضي اختبر آليات اتخاذ القرار والتواصل والتنسيق بين الجهات المعنية، وراجع خطط الاستجابة للحوادث واستمرارية الأعمال، بما يساعد على تحديد فرص التحسين وتطوير الإجراءات.

ويأتي التمرين ضمن جهود حكومة الفجيرة لتعزيز حماية بنيتها الرقمية، ورفع قدرة الجهات الحكومية على الاستجابة للمخاطر السيبرانية، بما يدعم استدامة الخدمات في بيئة رقمية آمنة وموثوقة.