مجمع الشارقة للفضاء والفلك يبحث التعاون مع أكاديمية صينية

الشارقة في 25 سبتمبر/ وام / بحث مجمع الشارقة للفضاء والفلك التابع لجامعة الشارقة، مع وفد من أكاديمية الابتكار للأقمار الصناعية المصغرة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، فرص التعاون المشترك في مجالات الأقمار الصناعية وتقنيات الفضاء، وتبادل الخبرات والمعرفة.

واستقبل الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير المجمع، الوفد الصيني، حيث استعرض الجانبان الإمكانات والخبرات الفنية في مجال تطوير وتصميم الأقمار الصناعية الصغيرة، وناقشا الجوانب الفنية المتعلقة بمشاريع الأقمار الصناعية التي يعمل عليها المجمع، وآفاق التعاون المستقبلية.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على مختبر الأقمار الصناعية ومشاريع المجمع الحالية والمستقبلية، إلى جانب عدد من مرافقه وإمكاناته العلمية والتقنية في مجالات علوم الفضاء والفلك.

وأكد النعيمي أهمية الزيارة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مشيراً إلى حرص المجمع على بناء شراكات مع المؤسسات المتخصصة إقليمياً ودولياً، بما يدعم البحث العلمي والابتكار وتنمية القدرات في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

كما شملت الزيارة حضور عرض فلكي في قبة الشارقة الفلكية، والتعرف إلى دورها في نشر الثقافة العلمية وتعزيز المعرفة بعلوم الفضاء والفلك.