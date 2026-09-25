أبوظبي لألعاب القوى يعتمد مشاركة 103 لاعبات ببطولة السيدات

أبوظبي في 25 سبتمبر/وام /أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى، اعتماد مشاركة 103 لاعبات في بطولة السيدات المقررة غدا، على ملاعبه في مدينة خليفة "أ" احتفاء بيوم المرأة الإماراتية.

وقال سعادة خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، إن الإقبال الكبير من الفتيات بمختلف الأعمار على التسجيل للمشاركة في المنافسات، يؤكد الأهمية النوعية للحدث، بما يحمله من أثر كبير يرسخ مكانة المرأة الإماراتية، ودورها المحوري في المنافسة على الإنجازات المشرفة لدولة الإمارات في المحافل الخارجية.

وأشار إلى أن الجدول الزمني للفعاليات يتضمن مسابقات المضمار 80 و600 متر للأشبال بنات، و100 و800 متر للناشئات والشابات، والسيدات، وإطاحة المطرقة والوثب الطويل والوثب العالي، واكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالبطولة، وتجهيز الميادين المخصصة لها، وتعيين الكوادر الفنية والتحكيمية للإشراف على المنافسات.