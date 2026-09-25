مؤسسة الشارقة للفنون تطلق فعالية "وجهة نظر: طبعات فوتوغرافية"

الشارقة في 25 سبتمبر/ وام/ أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون، اليوم، في رواق الفوتوغراف بالشارقة، فعالية "وجهة نظر: طبعات فوتوغرافية"، التي تستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع معرض التصوير الفوتوغرافي "وجهة نظر 13".

وتجمع الفعالية أعمال 20 مصوراً مقيماً في دولة الإمارات، يشارك كل منهم بخمسة أعمال، بإجمالي 100 عمل فوتوغرافي، بما يتيح للجمهور التعرف إلى تنوع الممارسات والتجارب الفوتوغرافية واقتناء المطبوعات المعروضة.

ويصاحب الفعالية برنامج من الحوارات مع الفنانين وورش العمل والاستوديوهات المؤقتة واللقاءات، بما يتيح للزوار التواصل المباشر مع المصورين والتعرف إلى تجاربهم وأساليب عملهم والأفكار التي تقف وراء أعمالهم.

وتوفر الفعالية مساحة للتبادل والحوار حول التصوير الفوتوغرافي، وتتيح للجمهور التعرف إلى المشهد الفوتوغرافي المتنوع في دولة الإمارات والتفاعل مع الفنانين وأعمالهم.