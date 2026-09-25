"الجلسات الحوارية" لأصوات الشباب من أجل العدالة تقدم مبادرات لمكافحة الجرائم

أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام/اختتمت اليوم، أعمال منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، في إطار الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، والذي ينطلق غدا في مركز أدنيك.

ويأتي احتضان الإمارات لهذا المنتدى ضمن جهودها لتمكين الشباب كشركاء فاعلين في صياغة القرارات، وتطوير الحلول العملية للتحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة 62 شاباً وشابة من حوّل العالم، من بينهم 31 شاباً وشابة من مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب.

وأكد سيف المطوع، أن الجلسات الحوارية لأصوات الشباب استعرضت التحديات التي تواجههم والمخرجات الكفيلة بمكافحتها، من بينها برنامج "سند" لتوعية الشباب بالتصدي للجرائم العابرة للحدود، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة.

وقالت الدكتورة نوره الشامسي نائب رئيس مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، إن المنتدى شهد مشاركة واسعة لشباب من دول وخلفيات مختلفة لمناقشة تحديات مرتبطة بالعدالة وسيادة القانون، والخروج بحلول عملية يقودها الشباب.

وأضافت أن الجلسات الحوارية أسفرت عن عدد من المخرجات منها مبادرة" سند"، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشباب على اتخاذ التدابير المطلوبة في مواجهة أي ضرر أو تهديد إلكتروني، والتوجه للجهة المناسبة بطريقة بسيطة وآمنة.

وأشارت عهود الكعبي عضو مجلس العين للشباب إلى أن الجلسات الحوارية مع العديد من ممثلي الدول المشاركة، بحثت دور الأسرة المحوري في مكافحة الجرائم ومواجهتها، بالإضافة إلى اقتراح بوجود مراكز شبابية للتوعية والتثقيف، ومنع الشباب من ارتكاب الجرائم.