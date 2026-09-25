"رأس الخيمة للمواصلات" تضاعف أسطول أجرة أصحاب الهمم وكبار المواطنين

رأس الخيمة في 25 سبتمبر /وام/ ضاعفت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أسطول مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين من مركبتين إلى أربع مركبات ضمن جهودها لتعزيز منظومة النقل الشامل .

وتتميز المركبات بتجهيزات مصممة لتلبية احتياجات المتعاملين .

ويتلقى سائقو هذه المركبات دورات تدريبية متخصصة في التعامل مع أصحاب الهمم .

وقال محمد هاشم إسماعيل، مدير إدارة تراخيص النقل والرقابة في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، إن زيادة أسطول مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز منظومة النقل الشامل وتوسيع نطاق الخدمات المخصصة لهذه الفئة.