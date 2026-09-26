نمو المدفوعات الإلكترونية في كوريا بنسبة 12%

سيؤول في 26 سبتمبر /وام/ ارتفع حجم المدفوعات الإلكترونية في جمهورية كوريا بأكثر من 12% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجةً لتزايد إقبال الأفراد على المعاملات التجارية الخالية من التلامس.

و بحسب بيانات البنك المركزي الكوري، الصادرة اليوم،و أوردتها وكالة انباء "يونهاب"، بلغ متوسط قيمة المعاملات المالية الإلكترونية اليومية 1.72 تريليون وون (1.24 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة قدرها 12.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع متوسط عدد المعاملات المالية الإلكترونية اليومية بنسبة 12.1% على أساس سنوي ليصل إلى 36.75 مليون معاملة خلال الفترة المذكورة.

وتشمل المعاملات المالية الإلكترونية جميع المدفوعات عبر الإنترنت والمدفوعات بالهواتف المحمولة، بالإضافة إلى المشتريات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان والخصم الإلكترونية.