420 مليون يورو تستثمرها البرتغال لتوسيع النقل الحضري

لشبونة في 26 سبتمبر/وام/ تعتزم البرتغال استثمار نحو 420 مليون يورو لتوسيع شبكة النقل الحضري في منطقة بورتو، شمال البلاد، عبر مشاريع جديدة للمترو و"المتروباص"، في إطار جهود تقليص الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي.

وأوضحت وزيرة البيئة والطاقة، ماريا دا غراسا كارفاليو، أن التمويل سيؤمن في جزء كبير منه عبر الصندوق البيئي، إلى جانب برنامج "الاستدامة 2030" الممول من صندوق التماسك التابع للاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن قطاع النقل لا يزال أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البرتغال، موضحة أن أكثر من نصف موارد الصندوق البيئي، التي تناهز مليار يورو سنويا، توجه إلى إجراءات تستهدف خفض الانبعاثات في هذا القطاع.