مسؤولو شركات صينية: دبي مركز رئيسي لنمو وتوسع مجتمع الأعمال الصيني

دبي في 26 سبتمبر /وام/ أكد مسؤولو شركات صينية بارزة أن مشاركتهم كمتحدثين في منتدى دبي للأعمال – الصين الذي تنظمه غرف دبي بمدينة شينجن في 14 أكتوبر المقبل تحت شعار "زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك" .. تشكل فرصة لتسليط الضوء على أبرز المجالات الحيوية التي تزخر بآفاق واعدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين.

ولفتوا إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للنمو والتوسع على المستوى الإقليمي والعالمي بالنسبة لمجتمع الأعمال الصيني مشيرين إلى أن الإمارة تشكل ملتقى دولياً للفرص والشراكات في كافة القطاعات، وبوابة نوعية لانتشار وتطوير الابتكارات الصينية المتقدمة في الأسواق العالمية.

وتضم قائمة المتحدثين في المنتدى مسؤولين في شركات صينية رائدة أسست حضوراً بارزاً لها في دبي، بما في ذلك شركة "بي واي دي" و"بايدو"، و"تينسنت كلاود" ، و"هواوي كلاود"، وشركة "آي مايل" للتوصيل، وشركة "واي تي أو انترناشيونال" وشركة "يلا"، وشركة "أريدج" (سابقاً إكس بانغ اييروهوت)، بالإضافة إلى شركة "سي آي سي سي" وشركة "تشاينا ميرشانتس كابيتال".

ويستعرض آلان تشي، رئيس "هواوي كلاود" في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال جلسة حوارية في المنتدى أبرز الفرص التي يتيحها اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السحابية اللازمة لتوسيع نطاق تطبيقاته، ودور دبي كمركز للابتكار واستقطاب المواهب والنمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وقال إن شركة "هواوي كلاود" تفخر بدورها كجسر يربط بين الشركات الصينية والمحلية، ويصل المنظومة الاقتصادية في الصين بنظيرتها في دولة الإمارات، ومن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ندعم التحول الذكي للقطاعات الصناعية في الدولة، كما نساعد الشركات الإماراتية والصينية على التوسع عالمياً بثقة تامة، وذلك عبر توفير الدعم الفني، وتبادل الخبرات، والتعاون المشترك لدخول الأسواق العالمية. فمن خلال التواصل والابتكار نحقق النمو المشترك.

ومن جانبها أشارت راشيل شي، مدير عام شركة " تينسنت كلاود" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن دبي تمثل مركزاً مهماً لتطوير أعمال "تينسنت" لقطاع الحوسبة السحابية، معربة عن تطلعها لمشاركة خبرات الشركة ورؤاها المستمدة من عملياتها في دبي، وتبادل وجهات النظر مع المشاركين في المنتدى حول تنامي الفرص التي توفرها الإمارة.

وتشارك شي في جلسة نقاشية ضمن المنتدى حول سبل تسريع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي وتوظيفه تجارياً، ودور منظومة الأعمال في دبي وآليات دعم الابتكار والبيئة المحفزة للأعمال في تسريع وصول التقنيات الجديدة إلى الأسواق.

وأشار جيسون هوا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة "يلا"، المتخصصة في قطاع تقنيات التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية، إلى أن دبي تجسد نموذجاً لمدينة عالمية تجمع الأسواق والثقافات والأفكار المتنوعة، بما يفتح آفاقاً جديدة للفرص حول العالم. ونتطلع خلال منتدى دبي للأعمال – الصين إلى تبادل الرؤى واستكشاف دور الشركات في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو.

وخلال إحدى جلسات المنتدى، يسلط هوا الضوء على آليات استجابة الشركات لمتطلبات المستخدمين المحليين وتوظيف البيانات المستمدة من السوق في تصميم المنتجات والخدمات وسبل تطوير الأعمال في قطاع الترفيه الرقمي.

وعبر استعراض تجارب شركات صينية تمر بمراحل متنوعة من التطور والتوسع على الساحة الدولية، يوفر منتدى دبي للأعمال – الصين 2026 منصة للشركات الصينية لتبادل الرؤى واستكشاف مسارات النمو العالمي، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون بين الصين ودبي في مجالات التكنولوجيا والاستثمار والتجارة والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويركز برنامج المنتدى بصورة خاصة على كيفية تحويل استراتيجيات التوسع الدولي إلى قدرات تشغيلية ملموسة ونمو مستدام، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العملية وتوجيه رؤوس الأموال للنمو العابر للحدود، وصولاً إلى تطوير منتجات محلية وشبكات لوجستية ومنظومات تنظيمية.