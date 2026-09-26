شرطة دبي تُشارك في معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2026"

دبي في 26 سبتمبر / وام / تُشارك القيادة العامة لشرطة دبي في معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2026"، الذي يُقام خلال الفترة من 28 وحتى 30 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي بقاعة زعبيل 3، وذلك في إطار حرصها على استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، والتعريف بالفرص الوظيفية والمسارات المهنية المتنوعة التي توفرها في مختلف التخصصات والمجالات الشرطية والأمنية والإدارية والتقنية.

وتأتي مشاركة شرطة دبي في المعرض انطلاقاً من التزامها بدعم التوجهات الوطنية في مجال التوطين والاستثمار في رأس المال البشري الإماراتي، وفتح آفاق مهنية واعدة أمام الشباب المواطن، بما يمكّنهم من توظيف معارفهم ومهاراتهم وتخصصاتهم في خدمة الوطن والمساهمة في تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني.

وأكد العميد راشد ناصر، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لمنظومة العمل المؤسسي في شرطة دبي، مشيراً إلى حرص القيادة العامة على استقطاب أفضل المواهب والكفاءات الشابة المواطنة، وتأهيلها وتمكينها من بناء مسارات مهنية مستدامة تُتيح لها المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل العمل الشرطي والأمني.

وأضاف أن مشاركة شرطة دبي في "رؤية 2026" تشكل فرصة للتواصل المباشر مع الشباب المواطن والتعرف إلى طموحاتهم وتخصصاتهم، وتعريفهم بطبيعة بيئة العمل في شرطة دبي، وما توفره من فرص للتعلم والتطور المهني والمشاركة في منظومة شرطية متقدمة تقوم على الابتكار واستشراف المستقبل والتميز المؤسسي.

من جانبه، قال العقيد حمد بن دعفوس، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، إن مشاركة شرطة دبي في معرض "رؤية 2026" تهدف إلى توفير منصة مباشرة للراغبين في التعرف إلى الفرص والمسارات المهنية المتاحة، ومتطلبات الالتحاق بالعمل، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الزوار وتقديم المعلومات والإرشادات المتعلقة بإجراءات الاختيار والتوظيف.