جامعة الشارقة تتعاون مع الخليج للأدوية في التدريب الصيدلي

الشارقة في 26 سبتمبر/ وام/ وقعت جامعة الشارقة، مذكرة تفاهم، مع شركة الخليج للأدوية (Gulf Drug LLC)، لتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني في المجالات الطبية والصحية، ودعم تدريب طلبة كلية الصيدلة وتطوير مهاراتهم في أتمتة الصيدليات والصيدلة الرقمية.

ونصت المذكرة على التعاون في توفير فرص تدريب عملي للطلبة، وتنظيم الندوات وورش العمل والمحاضرات المتخصصة التي تهدف الي تعزيز المهارات العملية لدى الطلبة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المشتركة لتطوير المقررات الأكاديمية ذات الصلة ، كما سيتعاون الجانبان في إنشاء مختبر مطور لمحاكاة بيئة الصيدلة مجهز بتقنيات أتمتة الصيدلة والتقنيات الرقمية، بما يوفر للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية فرصة للتعرف على هذه التقنيات واكتساب خبرات عملية في بيئة تعليمية تحاكي واقع العمل في قطاع الصيدلة.وقع المذكرة الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وعن شركة الخليج للأدوية ديفيد مزهر، المدير العام والدكتور كارم الزعبي، عميد كلية الصيدلة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الكلية ، ومن جانب شركة الخليج للأدوية، محمد عثمان، أخصائي مبيعات أول أتمتة الصيدلة.