بلدية الفجيرة تستعرض حلولاً بيئية خلال مشاركتها في الملتقى الرابع للاستدامة

الفجيرة في 26 سبتمبر/ وام/ استعرضت بلدية الفجيرة جهودها في تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الصحة العامة، خلال مشاركتها في الملتقى الرابع للاستدامة، الذي نظمه مستشفى الفجيرة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية .

وقدمت فاطمة مكسح، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الفجيرة، ورقة عمل تناولت أهمية تطبيق مصائد زيوت وشحوم الطهي في الإمارة، ودورها في حماية شبكات الصرف والبنية التحتية من الآثار الناجمة عن تراكم الزيوت والشحوم، بما يسهم في الحد من التلوث والمحافظة على بيئة صحية ومستدامة.

واستعرضت الورقة ارتباط هذه الحلول بمنظومة الرقابة الصحية والبيئية، وأهمية تعزيز الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يدعم الوقاية من الممارسات التي تؤثر في كفاءة البنية التحتية والصحة العامة، ويعزز مسؤولية المنشآت في حماية البيئة.

وفي المعرض المصاحب للملتقى، عرضت البلدية عددا من مبادراتها في مجال التنمية المستدامة، شملت استراتيجيات استدامة مواد البناء الحديثة، إلى جانب منتج السماد العضوي المعتمد لديها، باعتباره نموذجا عمليا للاستفادة المستدامة من الموارد ودعم تطبيقات الاقتصاد الدائري.