وزير العدل الفرنسي: مؤتمر أبوظبي فرصة مهمة لتعزيز التعاون في مواجهة الجريمة

أبوظبي في 26 سبتمبر/ وام/ أكد معالي جيرالد دارمانان وزير العدل الفرنسي، أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في تعزيز الحوار والتعاون الدولي وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة والأمن، مشيراً إلى أن مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم البيئية تتصدر أولويات مشاركة بلاده في المؤتمر.

وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام "، إن المؤتمر يتيح للدول ووزارات العدل والداخلية العمل معا بشأن قضايا تكتسب أهمية لأمن كل دولة ومواطنيها وللأمن العالمي، مشيدا بالتنظيم المتميز للمؤتمر ومثمناً استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث بالتعاون مع الأمم المتحدة وحفاوة الاستقبال.

وأوضح أن مكافحة الاتجار بالمخدرات تأتي في مقدمة أولويات فرنسا، مشيراً إلى التعاون الثنائي المتميز مع دولة الإمارات في هذا المجال بما يشمل مصادرة الأموال والعائدات الإجرامية.

وأشار معاليه إلى أن بلاده ستناقش خلال المؤتمر عدداً من القضايا ذات الأولوية وفي مقدمتها مكافحة الاتجار بالمخدرات والتدفقات المالية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، لافتاً إلى أن تنامي استخدام العملات المشفرة يفرض تحديات متزايدة تتطلب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول.

وأشار إلى أن من بين القضايا التي ستركز عليها فرنسا خلال المؤتمر إلى جانب مكافحة الاتجار بالمخدرات الجرائم المرتبطة بالبيئة والموارد الطبيعية، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة ما يرتبط بهذه الجرائم من عائدات غير مشروعة وغسل للأموال.

وأكد معاليه أن مؤتمر أبوظبي يوفر فرصة مهمة للدول لتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بشأن هذه التحديات بما يدعم الجهود الدولية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.