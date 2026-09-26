"برجيل للأورام" يحتفي بشهر التوعية بسرطان الأطفال

أبوظبي في 26 سبتمبر /وام/ احتفى معهد برجيل للأورام في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، بشهر التوعية بسرطان الأطفال، تحت شعار "الأمل يبدأ بالعائلة" وبالتزامن مع عام الأسرة.

وشهدت الفعالية استقبال عدد من الأطفال المرضى والمتعافين وأسرهم، بمشاركة فريق من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الذي قدم محاضرة توعوية حول أهمية حماية الأسرة والالتزام بالطريق وعدم الانشغال أثناء القيادة، بما يعزز الوعي بالمسؤولية تجاه سلامة أفراد الأسرة والمجتمع، إلى جانب إدخال الفرح إلى نفوس الأطفال من خلال تقديم الهدايا لهم وإتاحة تجربة دورية السعادة.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والفنية والتفاعلية المخصصة للأطفال، بما أسهم في توفير أجواء أسرية وداعمة، إلى جانب أنشطة هدفت إلى تعزيز روح الأمل والتواصل بين الأطفال وعائلاتهم، والتأكيد على أهمية الجانب الإنساني خلال رحلة العلاج.

واستعرضت الفعالية تجربة الطفل الإماراتي سيف، الذي خضع لرحلة علاجية عقب تشخيصه بورم في الكلى، مسلطة الضوء على أهمية التشخيص الدقيق والكشف المبكر وتحديد الخطة العلاجية الملائمة، فضلاً عن أهمية الدعم الأسري ومساندة الطفل خلال مختلف مراحل العلاج.