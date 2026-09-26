"أبوظبي للتنمية" يعزز الاستثمار السياحي

أبوظبي في 26 سبتمبر/ وام/ أكد صندوق أبوظبي للتنمية أهمية الاستثمار في قطاع السياحة المستدامة ودوره في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز نمو الاقتصادات المحلية للدول المستفيدة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

ويدعم الصندوق من خلال أنشطته التمويلية والاستثمارية المشاريع التي تجمع بين الأصول السياحية والبنية التحتية وشبكات الربط والقدرات المحلية اللازمة لتعزيز تنافسية الوجهات السياحية ودعم نموها.

وقال راشد الكعبي، نائب المدير العام بالإنابة، والمدير التنفيذي لقطاع الاستثمارات في صندوق أبوظبي للتنمية بمناسبة يوم السياحة العالمي "يسهم الاستثمار في قطاع السياحة في تحقيق قيمة مضافة تمتد آثارها إلى مختلف قطاعات الاقتصاد من خلال دعم جهود التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير الفرص للمجتمعات المحلية".

وأضاف :"في صندوق أبوظبي للتنمية، ننظر إلى المشاريع من منظور أثرها الاقتصادي الشامل ونعمل على دعم البنية التحتية والأصول التي تعزز مكانة الوجهات السياحية وتسهم في تحقيق النمو المستدام في الدول الشريكة".

وتعكس محفظة صندوق أبوظبي للتنمية هذا التوجه نحو تعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمارات السياحية، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تطوير القطاع السياحي وتعزيز مقوماته، بما يدعم تنافسية الوجهات السياحية ويعزز أثرها الاقتصادي.

وتشمل هذه المشاريع استثماراً بقيمة 440 مليون درهم في مشروع "سوفتيل ليجند بيراميدز الجيزة" في جمهورية مصر العربية، الذي يقع بالقرب من أحد أبرز المعالم الثقافية والتاريخية في البلاد، إلى جانب تطوير مجمع سياحي في صلالة بسلطنة عُمان بقيمة 764.5 مليون درهم، يمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع ويضم مرافق للضيافة ومرسى بحرياً ومشاريع لتطوير الواجهة الساحلية، إضافة إلى الطرق والمرافق العامة.

وفي المملكة المغربية، أسهم دعم متحف أصيلة في تعزيز البنية التحتية الثقافية، والحفاظ على تراث المدينة وإبرازه، بما يعزز جاذبيتها السياحية ويدعم اقتصادها المحلي.

وتجسد هذه المشاريع مجتمعة نهج صندوق أبوظبي للتنمية في توجيه استثماراته نحو مشاريع تربط قطاع السياحة بالبنية التحتية والنشاط الاقتصادي والفرص المحلية، بما يسهم في دعم النمو المستدام طويل الأمد للوجهات السياحية في الدول المستفيدة.