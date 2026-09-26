مدرب منتخب الإمارات: نصف نهائي "خليجي 27" هدفنا الأول

جدة في 26 سبتمبر/ وام/ أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم، أن الهدف الأول للفريق في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، هو التأهل إلى الدور نصف النهائي، مشدداً على ضرورة التعامل مع المنافسات خطوة بخطوة، ومواصلة التطور وتقديم مستويات أفضل في كل مباراة، وذلك قبل مواجهة المنتخب البحريني غداً الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وقال داليتش، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن الفوز على اليمن في الجولة الأولى كان مهماً، لكنه يمثل بداية المشوار فقط، مؤكداً أن مباراة واحدة لا تكفي للحكم على مستوى الفريق أو تحديد سقف طموحاته في البطولة.

وأضاف: "لا أريد أن أضع أي ضغط على فريقي، وأكدت للاعبين قبل المباراة الأولى أن المطلوب هو تحقيق الفوز، وبالطبع الجماهير تنتظر منا عملاً جيداً، لكن لا يمكن أن نحكم على فريق من مباراة واحدة، وعلينا أن نكرر الأداء الجيد في كل مباراة ونقدم المزيد".

وأوضح أن منتخب الإمارات لا ينشغل حالياً بالحديث عن كونه مرشحاً للمنافسة على اللقب، وقال: "لا أريد أن أرسل رسالة خاطئة بأننا أصبحنا الأفضل، نحن في بداية الطريق، وعلينا التركيز فقط على المباراة المقبلة، ونمضي خطوة بخطوة".

وأشار إلى أن الفريق يمتلك الطموح للمنافسة، لكن الهدف المباشر يتمثل في بلوغ نصف النهائي، وقال: "لدينا حلم وطموح، ومن دونهما لا يمكن تحقيق شيء، نحن نعرف ما هو حلمنا، لكننا سنبقى هادئين ونتعامل مع البطولة خطوة بخطوة. هدفنا الأول هو الوصول إلى نصف النهائي، وبعد ذلك يمكننا التفكير في شيء أكبر".

وحول مواجهة البحرين، أكد داليتش صعوبتها، مشيراً إلى امتلاك المنتخب المنافس عناصر تتمتع بالسرعة والقدرات الهجومية، خصوصاً على الأطراف، إلى جانب إجادة إرسال العرضيات والتسديد، وقال إن فريقه مطالب بالحفاظ على تماسكه والتعامل بصورة جيدة مع الهجمات المرتدة والتحولات.

وأضاف أن حاجة المنتخب البحريني إلى تحقيق الفوز قد تدفعه إلى التقدم والهجوم، وهو ما يمكن أن يتيح مساحات في الملعب، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة احترام المنافس والاستفادة من تلك المساحات بالشكل المناسب.

وحول مواجهته مواطنه الكرواتي دراجان تالاييتش، المدير الفني للمنتخب البحريني، أشاد داليتش بكلمات الأخير، الذي وصفه بأنه مصدر فخر للمدربين الكروات، وقال إن تركيزه ينصب على مهمته الحالية مع منتخب الإمارات.

من جانبه، أكد نيكولاس خيمينيز، لاعب منتخب الإمارات، أن مواجهة البحرين تتطلب مضاعفة الجهد والتركيز، مشيراً إلى أن الفوز على اليمن منح الفريق بداية إيجابية، لكنه يمثل خطوة أولى في مشوار البطولة.

وقال خيمينيز إن لاعبي المنتخب يدركون أهمية المنافسة ورغبة الجماهير في مواصلة النتائج الإيجابية، مؤكداً ضرورة الاستمرار بالروح نفسها والعمل على تطوير الأداء، وأضاف: "نعرف أن الجماهير سعيدة، لكن هذه البطولة تُلعب خطوة بخطوة، وعلينا أن نواصل العمل والتطور، لأنها فرصة مهمة لنا".

وأوضح أن مواجهة البحرين لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن لاعبي منتخب الإمارات سيدخلون المباراة بهدف تقديم أفضل ما لديهم منذ البداية، سعياً لتحقيق الفوز وحسم التأهل، مؤكداً في الوقت نفسه الاستعداد للتعامل مع مختلف ظروف المباراة، في ظل طبيعة المنافسات التي لا تخلو من الاحتمالات.