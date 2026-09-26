مهرجان كلباء الرياضي ينطلق 6 نوفمبر

الشارقة في 26 سبتمبر / وام / تنطلق في 6 نوفمبر المقبل برعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان كلباء الرياضي، في حلته الجديدة، وتستمر حتى 14 نوفمبر، تحت شعار «عش المنافسة.. واستمتع بالتجربة».

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة الحدث، بما يسهم في تحقيق أهدافه الرياضية والمجتمعية، وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في فعالياته الرياضية والترفيهية.

وأكد سعادة الدكتور سيف أحمد الزعابي، عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، أن التحضيرات تسير وفق الخطة المعتمدة، بما يضمن تنظيم نسخة متميزة تلبي تطلعات الجمهور، وتعزز مكانة مدينة كلباء كوجهة للرياضة والفعاليات المجتمعية.

وقال إن المهرجان يهدف إلى تقديم تجربة رياضية متكاملة تجمع بين المنافسة والفعاليات المجتمعية والترفيهية، وتوفر أجواء مميزة للجمهور وزوار مدينة كلباء.

وأشار إلى أن اللجان الفرعية تواصل أعمالها وفق خطط تنظيمية متكاملة لاستكمال مختلف التجهيزات والعناصر المرتبطة بالحدث، موضحاً أن المهرجان يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والمجتمعية والترفيهية، إلى جانب عدد من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة.