الملتقى العربي الصيني يستعرض تجربة باور سليوشن في الذكاء الاصطناعي

هانغتشو – الصين في 26 سبتمبر/ وام/ يواصل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مشاركته في مؤتمر "التعاون الدولي الصيني–العربي في مجال الذكاء الاصطناعي والحوار الرقمي الصيني–العربي الأول للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي"، المنعقد حاليا ضمن الدورة الخامسة من معرض التجارة الرقمية العالمية 2026، في مدينة هانغتشو الصينية.

واستعرض الدكتور المهندس خالد النابلسي رئيس لجنة الصناعة في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة باور سليوشن العالمية الإماراتية لصناعة مولدات الطاقة على هامش مشاركته في المؤتمر، التجربة التقنية للمجموعة الإماراتية في دمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة في صناعة وتشغيل والتحكم بمولدات الطاقة الكهربائية.

وقدم النابلسي شرحا تفصيليا مدعوما بعرض فيديو لمنتجات باور سليوشن الذكية اظهر الانتقال بالمولد الكهربائي من مفهومه التقليدي إلى منظومة طاقة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات للمراقبة وتحليل البيانات والصيانة والتنبؤ بالاعطالء بما يساعد على رصد مؤشرات الاعطال قبل وقوعها وتقليل الهدر في الوقود ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الاستدامة.

وأشار إلى أن التفاعل مع العرض يفتح آفاقاً أمام بحث شراكات إماراتية–صينية في الطاقة الذكية والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم بهدف الانتقال من تبادل المنتجات والتكنولوجيا إلى تطوير وتصنيع حلول ومشروعات مشتركة للأسواق الإقليمية والعالمية وتقديم مجموعة " التمت باور سليوشن " كنموذج صناعي إماراتي يسعى إلى وضع الذكاء الاصطناعي والروبوتات في قلب مستقبل توليد الطاقة العالمي.

والجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الخامسة من معرض التجارة الرقمية العالمية 2026، والتى أقيمت تحت عنوان «التعاون الدولي الصيني–العربي في مجال الذكاء الاصطناعي " وبمشاركة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، شهدت حضور عدد من الوزراء والسفراء يمثلون جامعة الدول العربية إلى جانب نخبة من المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين والخبراء وممثلي الشركات الصينية والعربية، وذلك لتعزيز التعاون العربي–الصيني في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.