الزعابي: مؤتمر الأمم المتحدة بأبوظبي يعزز التعاون الدولي لمواجهة التحديات

أبوظبي في 26 سبتمبر/ وام/ أكد سعادة حامد الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، تجسد أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات ترحب بأكثر من 5 آلاف مشارك من مختلف دول العالم خلال هذا الحدث الأممي البارز، معرباً عن سعادته بهذا الحضور الدولي الكبير، وما يعكسه من أهمية للمؤتمر باعتباره منصة جامعة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

وأضاف أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة للمشاركين للاطلاع على التجارب والممارسات المختلفة، والمشاركة في الورش والجلسات التي تبحث الحلول والمقترحات الكفيلة بالحد من الجريمة، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأكد أن مشاركة الأمانة العامة في المؤتمر تأتي انطلاقا من أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن عائدات الجرائم قد تستخدم في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ما يجعل التصدي لهذه المخاطر جزءاً أساسياً من الجهود الدولية لمنع الجريمة.

وأوضح أن دولة الإمارات تواصل العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز المنظومة العالمية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعم التنسيق الوطني، وتعزيز فهم المخاطر ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة للحد منها.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والممارسات، ودعم الجهود المشتركة لمواجهة الجريمة وتعزيز أمن المجتمعات.