"صحة دبي" تشارك في "رؤية 2026"

دبي في 26 سبتمبر/ وام/ تشارك هيئة الصحة في دبي، بمعرض الإمارات للوظائف "رؤية 2026"، الذي سيقام بمركز دبي التجاري العالمي، من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري .

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها حزمة من الفرص الوظيفية والبرامج التدريبية والتخصصية، إلى جانب مجموعة من المبادرات والمسارات المهنية التي تفتح أمام الكفاءات الوطنية آفاقاً واسعة للتطور والنمو المهني.

وتقدم الهيئة خلال المعرض منظومة متنوعة من الفرص والشواغر الوظيفية، والبرامج الطبية، تشمل برنامج "نخبة" لاستقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية، وبرامج الامتياز الموحد، والإقامة الطبية، والزمالة، إضافة إلى مشاركة عدد من منشآت القطاع الصحي الخاص ضمن جناح الهيئة لعرض فرصها الوظيفية في مختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية.

وقالت منى محمد بجمان، المديرة التنفيذية لقطاع الدعم المؤسسي بهيئة الصحة في دبي: إن الهيئة تتبنى نهجاً متكاملاً لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتمكينها، يقوم على توفير مسارات مهنية وتخصصية تتيح لها النمو والمشاركة الفاعلة في مسيرة تطوير القطاع الصحي، مؤكدة أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لبناء قطاع صحي مستدام وأكثر جاهزية للمستقبل.

وأشارت إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، والاستفادة من خبراتها وطاقاتها في دفع مسيرة التطوير، ومواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها المنظومة الصحية في دبي.

من جانبها، قالت أسماء عبد الله الشريف، المديرة التنفيذية لقطاع التنظيم الصحي بالهيئة، إن مشاركة منشآت القطاع الصحي الخاص ضمن جناح الهيئة في "رؤية 2026"، تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في توسيع نطاق الفرص المهنية أمام الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضورها في مختلف مجالات العمل الصحي، مشيرة إلى أن تنوع المنشآت والتخصصات في دبي يفتح آفاقاً واسعة أمام المواطنين للمساهمة في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت أن الهيئة تعمل على تعزيز التكامل مع المنشآت الصحية الخاصة وربط احتياجاتها من الكوادر المؤهلة بالمواهب الوطنية الباحثة عن فرص مهنية، بما يسهم في زيادة مشاركتها في سوق العمل الصحي، ويدعم جهود التوطين في القطاع الخاص، مؤكدة أهمية بناء شراكات مستدامة مع المنشآت الصحية لاستقطاب الطاقات الإماراتية والاستفادة من قدراتها في مواكبة النمو المتواصل الذي يشهده القطاع الصحي في دبي.