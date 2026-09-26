"الآسيان" تستعرض تجربتها في مكافحة الجريمة في مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي

أبوظبي في 26 سبتمبر/ وام/ يستعرض "اجتماع المدعين العامين ورؤساء أجهزة الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا "الآسيان" (APAGM) "، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، تجربة دول الرابطة في تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة الادعاء العام لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وبحث فرص توسيع الشراكات وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة.

وأكد جومبون فانسومريت المدعي العام الأول في مكتب النائب العام في تايلاند، أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد مرة كل خمس سنوات، مشيرا إلى أنه كونغرس يجمع ممارسي العدالة الجنائية من مختلف أنحاء العالم ويوفر فرصة لتبادل الخبرات وبناء علاقات تعاون لمواجهة التحديات المشتركة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام "، إن دول الآسيان تعمل على تعزيز التعاون بين أجهزة الادعاء العام في دول جنوب شرق آسيا مع التركيز على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لافتاً إلى أن المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي تتيح التعريف بهذه التجربة وبناء شراكات جديدة.

وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة لممثلي أجهزة الادعاء العام في دول الآسيان للاطلاع على تجارب الدول والمناطق الأخرى والاستفادة منها وفي الوقت نفسه مشاركة تجربتهم في التنسيق والتعاون لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.

وأعرب فانسومريت عن تطلع المدعين العامين ورؤساء أجهزة الادعاء العام في دول الآسيان إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مواجهة الأنشطة الإجرامية والجرائم العابرة للحدود، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الإمارات في المنطقة.

وأكد أن مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب توسيع نطاق التعاون والشراكات بين أجهزة الادعاء العام، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم المشاركة في مؤتمر أبوظبي في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين دول الآسيان ودولة الإمارات.