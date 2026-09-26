"كهرباء الشارقة" تنفذ مشروعات لتوسعة الغاز بالمنطقة الوسطى

الشارقة في 26 سبتمبر/ وام/ تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 4 مشروعات رئيسية لتمديدات وتطوير شبكة الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى بتكلفة تتجاوز 18.838 مليون درهم .

وأوضح المهندس ابراهيم البلغوني مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة، أن خطة التوسعة لشبكة الغاز الطبيعي بالمنطقة الوسطى تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من تمديد خط غاز البطائح الرئيسي للوصول إلى الذيد واستكمال الحلقة حول حي تل الزعفران بطول 27 كيلومترا وبتكلفة 7.73 مليون درهم وبلغت نسبة الانجاز 70% ومن المتوقع انجاز المشروع خلال شهر نوفمبر 2026، كما تشمل المشروعات التي نفذتها الهيئة بداية العام الجاري تطوير شبكة الغاز الطبيعي في مدينة الذيد بمنطقة حي جبل عمر وحي تل الزعفران بتكلفة 5.250 مليون درهم وبطول 63,574 متر ويستفيد من المشروع في حي تل الزعفران 286 مبنى وفي حي جبل عمر 164 مبنى.

وأشار إلى أن الهيئة ستبدأ تنفيذ مشروع تطوير شبكة الغاز في مدينة الذيد – الحصن 1 بتكلفة 3.158 مليون درهم إماراتي بطول 30.3 كيلومتروجار حاليا استخراج شهادات عدم الممانعة من الجهات المختصة للبدء في التنفيذ ومن المتوقع ان يتم انجاز المشروع بالكامل نهاية شهر يونيو 2026 كما سيتم البدء في تنفيذ مشروع تطوير شبكة الغاز في مدينة الذيد - الـسويح بتكلفة 2.7 مليون درهم وبطول 27 كم ومن المتوقع انجاز نهاية شهر يوليو 2027.

وأكد أن الهيئة تعتمد في تنفيذ مشروعاتها على أفضل التقنيات لضمان ضبط جودة الإمدادات.