نهيان بن مبارك يحضر أفراح الراشدي في العين

العين في 26 سبتمبر/ وام/ حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم سعيد سهيل بن نوره الراشدي ، بمناسبة زفاف نجله “محمد” إلى كريمة السيد مبارك الطماطم بن عيدس الراشدي ، ونجله "ناصر" على كريمة المرحوم هادي مسلم بن عيدس الراشدي ، ونجله "سيف" على كريمة السيد صالح محمد بن عيدس الراشدي، وأقيم الحفل في قاعة مركز سالم بن حم الثقافي في مدينة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العرسان وذويهم فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعرسان وذويهم، متمنيًا لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهم الله الذرية الصالحة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العرسان عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية.