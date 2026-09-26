أحمد بن محمد يحضر افراح المنصوري والخييلي والمرر والكتبي

العين في 26 سبتمبر/ وام/ حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد علي بالقريني المنصوري، وجمعة حميد بن عمهي المنصوري، في العين اليوم بمناسبة زفاف أنجالهم سحيم جمعة حميد عمهي المنصوري إلى كريمة عيسى خميس خليفة شلبود الخييلي، وراشد محمد علي بالقريني المنصوري إلى كريمة أحمد خليفة محمد شاهين المرر، وعبدالله محمد علي بالقريني المنصوري إلى كريمة عبيد علي عبيد بالرشيد الكتبي.

وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.