رواة من مختلف أنحاء العالم يشيدون بدور الشارقة في صون التراث وإحياء فن الحكاية

الشارقة في 26 سبتمبر/ وام/ استقطب ملتقى الشارقة الدولي للراوي 2026، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، بمقره، رواة وحكواتيين من مختلف أنحاء العالم قدموا تجاربهم وحكاياتهم المستمدة من موروثاتهم الثقافية .

وأشاد المشاركون بفكرة الملتقى الذي يجمع رواة من ثقافات متعددة تحت مظلة واحدة ويوفر لهم منصة للتواصل مع الجمهور والتعريف بموروثاتهم الشفهية، مؤكدين أن الشارقة أسهمت من خلال اهتمامها بالتراث في تعزيز حضور فن الرواية والحكاية بوصفه أحد أشكال التعبير الثقافي التي تختزن تاريخ المجتمعات وقيمها وذاكرتها.

وقال الراوي العُماني محمد القمشيعي إن علاقته بفن الحكاية بدأت من الجانب الإنساني قبل أن تتحول إلى فن أو مهنة مشيراً إلى أن زيارته للأطفال المصابين بالسرطان ورواية القصص لهم كشفت له القوة التي تحملها الحكاية في إدخال الفرح إلى قلوب الناس ومنحهم مساحة للأمل والخيال، مشيرا إلى أن ملتقى الشارقة الدولي للراوي يمثل مساحة استثنائية تجمع رواة الحكاية من مختلف أنحاء العالم وتتيح لهم تبادل التجارب والخبرات والتعرف إلى تنوع الموروث الشفهي والثقافي بين الشعوب مشيداً بدور الشارقة في الاحتفاء بالتراث وصونه وإيصاله إلى الأجيال الجديدة.

من جانبها أوضحت الراوية المغربية ليلى جماحي أنها جاءت إلى الشارقة لتقديم حكايات عن حاكم مكناس تعود إلى القرن التاسع عشر معربة عن سعادتها بالمشاركة في الملتقى الذي وصفته بالمنصة المهمة لحفظ التراث وإبقائه حياً مشيدة بحسن التنظيم والدور الذي تؤديه الشارقة في الحفاظ على الموروث الثقافي.

واعتبر الراوي الأردني صهيب أبو سليم أن ملتقى الشارقة الدولي للراوي يمثل مناسبة ينتظرها الرواة كل عام واصفاً إياه بأنه أشبه بـ«عيد للرواة» لما يوفره من فرصة للقاء وتبادل التجارب، مشيرا إلى أن الشارقة نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة للمثقفين والرواة والحكواتية بفضل اهتمامها بالتراث وحرصها على الحفاظ عليه من الاندثار.

وأكدت الراوية السورية سوسن محمد أن الحكاية ينبغي أن تحمل مغزى ومدلولاً وقيمة سلوكية وتربوية لما لها من تأثير في الأطفال ودور في تنشئتهم، موضحة أن الملتقى يمثل منصة لتبادل الأفكار والثقافات والتعرف إلى تراث الشعوب إلى جانب التعرف إلى التراث الإماراتي والعربي.

بدوره أكد الراوي البرازيلي فابيو أن مشاركته في الملتقى أتاحت له فرصة التعرف عن قرب إلى الثقافة والتراث الإماراتي إلى جانب تراث وثقافات شعوب أخرى من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن من أبرز أهداف الملتقى توفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات والثقافات بين المشاركين.

وقال الراوي الروسي دانيس إنه حضر إلى الشارقة لتقديم فن استعراضي مستوحى من التراث الروسي واصفاً الملتقى بأنه حدث مهم للمهتمين بالتراث والرواية والحكاية لما يوفره من مساحة للتعريف بالفنون والموروثات الشعبية من مختلف الثقافات.

من جانبه، قال الراوي السيرلانكي سانيت أصغر المشاركين في الملتقى والبالغ من العمر 18 عاماً إنه بدأ بتأليف الكتب في سن العاشرة فيما تعلم فن الرواية في سن الثانية عشرة، مشيراً إلى أن لديه حالياً 6 إصدارات تتناول التراث السيرلانكي وتراث شعوب أخرى.

وتعكس مشاركات الرواة تنوع الحكاية الشعبية وقدرتها على تجاوز الحدود واللغات والثقافات فيما يواصل ملتقى الشارقة الدولي للراوي دوره في جمع الرواة والحكواتية والباحثين والمهتمين بالتراث وتعزيز حضور الحكاية بوصفها وسيلة لحفظ الذاكرة الثقافية ومد جسور التواصل.