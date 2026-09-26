شرطة أبوظبي تطلق مبادرة السلام الرقمي

أبوظبي في 26 سبتمبر/وام/ نظّم مكتب شؤون الشرطة النسائية بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة وإدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي ، مبادرة «السلام الرقمي» تحت عنوان «المرأة الذكية في فضاء رقمي آمن»، وذلك في مجلس المشرف بأبوظبي، بمشاركة منتسبات شرطة أبوظبي تزامناً مع اليوم العالمي للسلام، بهدف تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية وترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.

وتأتي المبادرة في إطار تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية، ورفع مستوى المعرفة بالمخاطر والتحديات المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل والمنصات الرقمية، إلى جانب تعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية، والاستخدام الواعي للذكاء الاصطناعي، وتقديم عدد من الإرشادات التي تسهم في ترسيخ ممارسات رقمية آمنة ومسؤولة.

وتضمّن برنامج اللقاء عدداً من المحاضرات التوعوية التي تناولت موضوعات متخصصة في السلام الرقمي، والسلامة الإلكترونية، والاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.

وقدّمت المقدم دكتور مريم محمد البلوشي من أكاديمية سيف بن زايد، محاضرة بعنوان «السلام في العصر الرقمي»، تناولت الوعي الرقمي، ومفهوم السلام ومجالاته، ودور المرأة في نشر الوعي الرقمي وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

وتناولت المقدم عهود خميس الكعبي من مديرية مكافحة المخدرات، في محاضرتها بعنوان «المرأة الذكية في فضاء رقمي آمن»، أبرز المخاطر الرقمية التي قد تواجه المرأة، وسبل التعامل معها، وتعزيز الوعي بالسلامة في البيئة الرقمية.

واستعرضت النقيب موزة راشد النقبي من مركز التدريب الافتراضي، محاضرة بعنوان «الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية»، تناولت الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية، والاستخدام الواعي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من الإرشادات المتعلقة بحماية البيانات والمعلومات الإلكترونية.