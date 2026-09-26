انطلاق بطولة مادو الفجيرة الثانية للتنس

الفجيرة في 26 سبتمبر/ وام/ انطلقت على ملاعب نادي الفجيرة للتنس، منافسات بطولة مادو الفجيرة الثانية للتنس، التي تُقام برعاية اتحاد الإمارات للتنس وبالتعاون مع النادي، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات، يمثلون عدداً من إمارات الدولة.

وتتضمن البطولة منافسات للفئات العمرية للبنين والبنات تحت 12 و14 و16 و18 عاماً، إلى جانب منافسات الرجال والسيدات المفتوحة، وبطولة الرواد لفئة اللاعبين الذين تزيد أعمارهم على 35 عاماً.

وأكد الحكم العام للبطولة، الكابتن ليث العاني، أن البطولة تشهد مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات القادمين من أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، إضافة إلى عدد كبير من المقيمين من مختلف الجنسيات، الأمر الذي يعكس اتساع قاعدة المشاركين وتنامي مكانة البطولة على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن البطولة تأتي في إطار دعم وتطوير رياضة التنس، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الرياضية واللاعبين من مختلف الفئات العمرية للتنافس والاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة وتعزيز انتشارها.

وأشاد سعادة عبدالغفور بهروزيان، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، بثقة اتحاد الإمارات للتنس في النادي وإسناد تنظيم عدد من البطولات الكبرى إليه، مؤكداً أن استضافة هذه البطولة التي تجمع مختلف الفئات العمرية تعكس حرص النادي على دعم وتطوير رياضة التنس وتوسيع قاعدة ممارسيها.

وأضاف أن النادي يشهد حالياً أعمال تطوير وتحديث لعدد من مرافقه ومنشآته، بهدف تعزيز جاهزيته لاستضافة المزيد من البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ترسيخ مكانته كوجهة رياضية متخصصة في رياضة التنس على مستوى الدولة والمنطقة.