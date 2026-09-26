مشاركة كبيرة من المجتمع الرياضي في فعالية "جسر أحمد بن راشد الإنساني"

دبي في 26 سبتمبر/ وام/ شارك المجتمع الرياضي في فعالية "جسر أحمد بن راشد الإنساني"، لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعماً لأهل غزة، التي نظمتها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، اليوم، وفاءً للمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وسجل المجتمع الرياضي، حضوراً مؤثراً في الفعالية الإنسانية المجتمعية التي عقدت في مركز دبي التجاري العالمي، لتخليد أثر المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في العطاء، حيث عبرت المشاركة الكبيرة للمجتمع الرياضي في الفعالية، عن أسمى معاني الامتنان والتقدير لما قدمه المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للرياضة في دبي ودولة الإمارات.

وجاءت المشاركة الفعالة للمجتمع الرياضي في تجهيز الوجبات لأهل غزة عن روح المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عرفاناً بدور الشيخ أحمد بن راشد، الذي ترك بصمة لا تنسى في المجال الرياضي، حيث أسس صروحاً رياضية بارزة في الإمارات وفي مقدمتها نادي الوصل الذي أصبح أحد أعمدة الرياضة في دبي.

كما شملت إنجازات المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، إنشاء مضمار جبل علي لسباقات الخيل أوائل تسعينيات القرن الماضي، كما أطلق المغفور له مركز العاديات ومركز دبي لسباق الخيل، وشارك في إنشاء وإطلاق نادي دبي البحري الدولي، وكان أول رئيس للنادي في عام 1988.

وتجسد فعالية "جسر الشيخ أحمد بن راشد الإنساني"، التقدير الكبير لمواقف المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وإسهاماته الوطنية والمجتمعية في مسيرة دولة الإمارات، كما تعبر الفعالية عن الامتنان لدوره الإنساني، حيث كانت يد المغفور له على الدوام، ممدودة بالخير والعطاء، واقترن اسمه بفعل الخير ومساندة المحتاجين، ودعم المبادرات المجتمعية وأعمال البر.