خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح الراشدي

العين في 26 سبتمبر/ وام/ حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامته عائلة المرحوم سعيد سهيل بن نورة الراشدي، بمناسبة زفاف أنجاله، محمد إلى كريمة مبارك الطماطم بن عيدس الراشدي، وناصر إلى كريمة المرحوم هادي مسلم بن عيدس الراشدي، وسيف إلى كريمة صالح محمد بن عيدس الراشدي.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في قاعة بن حم في منطقة العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين والمهنِّئين.