هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تشارك بملتقى الشارقة الدولي للراوي 2026

الشارقة في 26 سبتمبر/وام/ شاركت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، في فعاليات النسخة السادسة والعشرين من ملتقى الشارقة الدولي للراوي 2026، بورقة عمل قدمها المستشار والباحث في التراث والكاتب خالد بن جميع الهنداسي، بعنوان "حين تُحكى الحكاية عن الصديق.. دور الحكايات الشعبية في نقل قيم الصداقة بين الأجيال".

استعرض الهنداسي، خلال الورقة، نماذج مختارة من الحكايات الشعبية التي وثقها في كتابه "حكايات شعبية من مدينة دبا"، وتناول صورة الصديق في الموروث الحكائي، وما تحمله هذه الحكايات من قيم الوفاء والمساندة والتعاون والتكاتف، ودورها في ترسيخ القيم الاجتماعية والإنسانية ونقلها من جيل إلى آخر.

تجسد مشاركة الهيئة في الملتقى حرصها على صون الذاكرة الشعبية الإماراتية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي، ودعم الباحثين والكتّاب المهتمين بجمع الموروث الشفهي وتوثيقه ودراسته، بما يسهم في حفظ الحكاية الشعبية بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية وذاكرة المجتمع، وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة في إطار معرفي يحفظ قيمتها ودلالاتها، ويعزز حضور التراث الإماراتي في المحافل الثقافية المتخصصة.