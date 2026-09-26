وزير العدل الياباني يؤكد متانة علاقات بلاده مع الإمارات في المجالات كافة

أبوظبي في 26 سبتمبر/وام/ أكد معالي تاكاشي ياماشيتا، وزير العدل الياباني رئيس وفد بلاده في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 متانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان في المجالات كافة بما فيها العدالة.

وقال يامتشيتا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر: "العلاقات مع دولة الإمارات تشمل أطرًا عديدة منها القانون والعدالة " وأعرب عن سعادته بالمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر العالمي المهم.

وأضاف: " من خلال المؤتمر سنسعى لجعل العالم أكثر أمانًا في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها، ومن أبوظبي أؤكد أن الجميع يعمل في مسار واحد لتحقيق هذا الهدف".