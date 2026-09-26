مدرب البحرين: منتخب الإمارات قوي ويقدم كرة قدم جميلة وحديثة

جدة في 26 سبتمبر/وام/ أكد الكرواتي دراجان تالاييتش، المدير الفني للمنتخب البحريني لكرة القدم، أن المواجهة المرتقبة غداً الأحد، بين منتخب الإمارات لكرة القدم والمنتخب البحريني ضمن بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، المقامة حاليا في مدينة جدة، ليست سهلة، مشيراً إلى أن المنتخبين يدخلان اللقاء برغبة مشتركة في تحقيق الفوز وتعزيز حظوظهما في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأشاد بمستوى المنتخب الإماراتي، مؤكداً أنه تابع مباراته أمام اليمن في الجولة الأولى، وقال: "الإمارات منتخب قوي ويقدم كرة قدم جميلة وحديثة، ونعرف عنه الكثير، وقمنا بتحليل أدائه بشكل جيد، فهو يلعب بسرعة وبأسلوب هجومي، ويصعب على المنافسين التعامل معه".

وأضاف أن منتخب الإمارات في وضع أفضل من نظيره البحريني حالياً بعد فوزه في المباراة الأولى، لكنه أيضاً تحت الضغط موضحا أنه إذا أراد التأهل إلى نصف النهائي فعليه الفوز غداً، ولذلك فإن المنتخبين يدخلان المباراة برغبة كبيرة في تحقيق الانتصار، وسنرى ما سيحدث.

وقال تالاييتش، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إن بطولة كأس الخليج تتميز بقوة المنافسة، وأن جميع المنتخبات لا تزال تملك فرص التأهل بعد الجولة الأولى.