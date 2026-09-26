هيئة الشارقة للثروة السمكية تستعرض الموروث البحري بمهرجان كلباء للجاشع والسحناه

الشارقة في 26 سبتمبر/وام/ تشارك هيئة الشارقة للثروة السمكية في الدورة الأولى من مهرجان كلباء للجاشع والسحناه الذي تنظمه غرفة تجارة و صناعة الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء من خلال برنامج متنوع يجمع بين التفاعل المجتمعي والتعريف بالموروث البحري والغذائي لأهل الساحل إلى جانب إبراز جهود الهيئة في دعم الصيادين والمحافظة على الموارد البحرية واستدامتها.

وأتاحت منصة الهيئة وأركانها التعريفية للزوار التعرف إلى عدد من مبادرات الهيئة ومشاريعها وخدماتها إلى جانب مسابقات «تحدي المعلومات البحرية» التي جمعت بين المعرفة والتفاعل وقدمت محتوى توعويًا للجمهور بأسلوب مبسط وجاذب إلى جانب تقديم مسرحية «سيفة البحر» بمشاركة منتسبي مركز ناشئة كلباء وبالتعاون مع هيئة الشارقة للثروة السمكية وجمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك .

وسلطت المسرحية الضوء على جوانب من حياة أهل البحر وخبراتهم وممارساتهم المتوارثة بما يسهم في تعريف الأجيال الجديدة بهذا الموروث الأصيل.

وتتواصل مشاركة الهيئة في اليوم الثالث من المهرجان من خلال الجلسة الحوارية «من التراث إلى المستقبل» التي يشارك بها كل من علي سالم جمعة المراشدة رئيس مجلس إدارة جمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك وعلي محمد علي الزعابي، عضو الجمعية.

وتتناول الجلسة - الجاشع والسحناه باعتبارهما جزءًا أصيلًا من تراث كلباء وموروثها البحري والغذائي إلى جانب أهمية المحافظة على هذا الإرث وتوثيق معارفه وخبراته ونقلها إلى الأجيال القادمة.

تأتي مشاركة هيئة الشارقة للثروة السمكية في مهرجان كلباء للجاشع والسحناه في إطار حرصها على دعم مجتمع الصيادين وتعزيز الوعي بالثروة السمكية والموارد البحرية وصون الموروث المرتبط بحياة أهل الساحل وترسيخ مفاهيم الاستدامة والمحافظة على خيرات البحر ونقل معارفه إلى الأجيال القادمة.