مفتش عام "الداخلية": مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يؤكد ثقة العالم في الإمارات

أبوظبي في 26 سبتمبر /وام/ أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبرالمقبل، يعد واحدا من أكبر وأهم التجمعات الدولية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.

وقال الريسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الحضور الدولي الكبير للوزراء والدول المشاركة في المؤتمر، يؤكد ثقة العالم في دولة الإمارات، ويعزز التنسيق والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة والحد منها، خصوصا فيما يتعلق بالجرائم العصرية المرتبطة بالاحتيال والجرائم الإلكترونية.

وأضاف أن دولة الإمارات تسعى دوما للتعاون والتنسيق، وتبادل المعلومات، ونقل التجارب المميزة باعتبار ذلك من أهم عناصر النجاح على صعيد التعان الدولي ، معربا عن ثقته بأن المؤتمر سيسفر عن نتائج مميزة تحقق بها أهدافه.