"بسمة الإمارات للأمراض المزمنة" تطلق لجنة التوعية والتمكين الصحي

رأس الخيمة في 26 سبتمبر/وام/ دشنت جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية أعمال لجنة التوعية والتمكين الصحي، خلال اجتماعها الأول أمس عبر منصة «Meet»، برئاسة الدكتورة شيخة سعيد مزيود الشحي رئيسة اللجنة وذلك في إطار جهود الجمعية لتعزيز التوعية الصحية وتمكين مرضى الأمراض المزمنة وأسرهم، وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر.

وأكدت مهرة محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن التوعية والتمكين الصحي يمثلان ركيزتين أساسيتين في جهود الجمعية لخدمة مرضى الأمراض المزمنة وأسرهم.

وقالت إن الوعي الصحي الخطوة الأولى نحو الوقاية، وأن تمكين المرضى بالمعرفة والمهارات الصحية يسهم في تحسين قدرتهم على التعامل مع مرضهم وجودة حياتهم، وأكدت سعى اللجنة إلى دعم مبادرات نوعية تقوم على التوعية والتمكين والشراكة المجتمعية.

ونوهت إلى أهمية العمل بروح الفريق وتعزيز التعاون مع الجهات الصحية والمجتمعية، بما يسهم في وصول البرامج التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.

وأعلنت اللجنة عن إطلاق حملة "اعرف مرضك" خلال شهر أكتوبر المقبل على أن تتواصل من خلال محاضرة توعوية شهرية تتناول موضوعات مختلفة حول الأمراض المزمنة والوقاية منها وطرق التعايش الإيجابي معها.