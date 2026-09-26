وفد الداخلية يشارك في "المؤتمر التدريبي السنوي للجمعية الدولية للنساء الشرطيات" في بالي

بالي في 26 سبتمبر/وام/ شارك وفد من وزارة الداخلية ضم نخبة من الكوادر النسائية، في فعاليات النسخة الـ(63) من المؤتمر التدريبي السنوي للجمعية الدولية للنساء الشرطيات (IAWP)، الذي عقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا خلال الفترة من (20) إلى (24) سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة من القيادات والعناصر النسائية الأمنية من مختلف دول العالم.

تضمنت المشاركة حضور جلسات المؤتمر وورش العمل المتخصصة، التي تناولت مجموعة من الموضوعات الحيوية في مجالات العمل الشرطي، من أبرزها التطوير المهني والقيادة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار، وإدارة الحوادث والأزمات، واستعراض الاتجاهات الحديثة في العمل الشرطي، واستشراف مستقبل التحديات المرتبطة بإنفاذ القانون، إلى جانب تعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية، والسلام والأمن المجتمعي.

وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد الإمارات عدداً من اللقاءات مع الوفود الدولية والأمنية المشاركة، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب التدريبية المتقدمة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في تأهيل وتطوير الكفاءات النسائية في القطاع الأمني.