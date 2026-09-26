نهيان بن زايد وذياب بن محمد بن زايد يحضران حفل استقبال بمناسبة أفراح الراشدي

العين في 26 سبتمبر/وام/ حضر سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، حفل استقبال أقامته عائلة المرحوم سعيد سهيل بن نورة الراشدي، بمناسبة زفاف أنجاله، محمد إلى كريمة مبارك الطماطم بن عيدس الراشدي، وناصر إلى كريمة المرحوم هادي مسلم بن عيدس الراشدي، وسيف إلى كريمة صالح محمد بن عيدس الراشدي.

وأعرب سموّهما عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنيين لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في قاعة بن حم في منطقة العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين والمهنِّئين.