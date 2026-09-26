عبدالله بن زايد يقيم حفل استقبال في نيويورك .. ويؤكد دعم الإمارات للعمل الدولي متعدد الأطراف لخدمة التنمية والسلام

نيويورك في 26 سبتمبر / وام / أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حفل استقبال رسميا على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مقر بعثة الدولة في نيويورك، عدد من رؤساء الدول والحكومات، ووزراء خارجية الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، إلى جانب كبار المسؤولين في المنظمات الدولية، وأعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالحضور، مؤكداً على نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يخدم التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويرسخ مجتمعات أكثر تقدماً وازدهاراً.

وأعرب سموه عن تمنياته لجميع المشاركين في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوفيق والنجاح، وبنقاشات مثمرة تدعم أجندة الأمم المتحدة وأهدافها التنموية.