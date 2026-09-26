الفعاليات التراثية تستقطب المشاركين بـ" مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"

أبوظبي في 26 سبتمبر/ وام/ استقطبت الفعاليات الثقافية والتراثية التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، زوار وضيوف الدولة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى أول أكتوبر الجاري.

واطلع زوار وضيوف الدولة على الفعاليات المتنوعة في أركان الضيافة الإماراتية ممثلة في القهوة والتمر، والصقارة، واللؤلؤ وأدواته التراثية، والحناء، والسدو والتلي، والمأكولات الشعبية الإماراتية، والخط العربي.

وأكد يوسف أحمد العلي الباحث في التراث العربي، أن الفعاليات الثقافة والتراثية شهدت إقبالا كبيرا من زوار الدولة الذين استفسروا عن طبيعتها، واطلعوا على المعلومات المرتبطة باللؤلؤ وأدواته التراثية مثل المحار والمفلقة، والحير والخيط، وغيرها من الأدوات.

وأوضح الصقار إبراهيم محمد الحمادي، أن الزوار حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الصقر، واستفسروا عن طبيعة التعامل معه، وأماكن وجوده، وأهميته في مجتمع الإمارات، وطرق الحفاظ عليه وتربيته وإطعامه.

وأشارت شيخة الجنيبي المسؤولة عن ركن الحناء إلى الشغف الكبير من المشاركات من مختلف دول العالم في المؤتمر، بنقش الحناء، والاستفسار عن مكوناتها وأهميتها في تراثنا، إضافة إلى الإقبال الكبير على تناول المأكولات الإماراتية الخفيفة التي يتم إعدادها للضيوف، مثل الخبيصة وخبز الخمير والدنجو.