شرطة جنوب افريقيا تلاحق مسلحين قتلوا 17 شخصا ببنادق آلية في جوهانسبرغ

جوهانسبرغ في 27 سبتمبر / وام / أطلقت شرطة جنوب افريقيا، اليوم، عملية مطاردة أمنية واسعة للبحث عن مسلحين مجهولين أردوا 17 شخصا قتلى وأصابوا 15 آخرين بجروح، إثر هجوم بالأسلحة النارية داخل حانة في بلدة "ويديلا" الواقعة جنوب غربي مدينة جوهانسبرغ.

وأوضحت دائرة الشرطة أن خدمات الطوارئ الطبية أعلنت وفاة جميع الضحايا السبعة عشر في موقع الحادث الذي وقع مساء السبت، مشيرة إلى أن الدافع الحقيقي وراء الهجوم لا يزال مجهولا حتى الآن.

وبينت التحقيقات الأولية أن المشتبه بهم، الذين كانوا مسلحين ببنادق هجومية من طراز "إيه.كيه-47" (AK-47) ومسدسات، قاموا بتفتيش عدد من الزبائن وسلب هواتفهم المحمولة، قبل أن يلوذوا بالفرار من الموقع باستخدام سيارتين.

-خلا-